10 milioni per i centri estivi 2026 | sostegno alle famiglie e ampliamento dei servizi L’Emilia Romagna stanzia fondi europei

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato uno stanziamento di 10 milioni di euro destinati ai centri estivi del 2026, finanziando il progetto con fondi europei provenienti dal Programma regionale Fse+ 2021-2027. La decisione mira a sostenere le famiglie e a ampliare i servizi per l’infanzia durante il periodo estivo. La somma sarà distribuita per migliorare l’offerta dei centri e facilitare l’accesso alle famiglie.

La Regione Emilia-Romagna destina 10 milioni di euro ai centri estivi per il 2026, utilizzando fondi europei del Programma regionale Fse+ 2021-2027. L’intervento è finalizzato a sostenere la frequenza dei servizi da parte di bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni durante la sospensione delle attività scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Centri estivi, più posti e sostegni. Il piano per bambini e famiglieL’estate è ancora lontana, ma per molte famiglie riminesi il conto alla rovescia è già iniziato. Leggi anche: Tumori, un’unica senologia per Bologna: nasce in Emilia-Romagna uno dei Centri screening e diagnosi più grandi d’Italia Contenuti e approfondimenti su Emilia Romagna Temi più discussi: Aree idonee: via libera dalla Giunta regionale al progetto di legge che completa il quadro normativo nazionale; Emilia-Romagna, centri estivi: confermati 10 milioni per le famiglie; Commercio in Emilia-Romagna. Forum sull’Economia urbana: il punto su hub urbani e in arrivo bando da 10 milioni per imprese e centri storici; Commercio di vicinato, dalla Regione altri 10 milioni di euro: Nuove insegne per far vivere i borghi. Turismo, in Emilia-Romagna oltre 44,1 milioni di presenze nel 2025 (+3,9%)Riviera prima per numero di turisti e pernottamenti, ma in crescita anche città d’arte, Appennino e località collinari ... sulpanaro.net Turismo: l’Emilia-Romagna continua a crescere con oltre 44,1 milioni le presenze nel 2025A trainare la crescita è soprattutto il turismo internazionale: gli arrivi dall’estero raggiungono 4,17 milioni (+10%) e le presenze 14,1 milioni (+7,9%). Nel ... chiamamicitta.it Maltempo, l'inverno non molla: la neve sferza l'Emilia-Romagna, imbiancato il Monte Fumaiolo - facebook.com facebook Il balzello voluto dal #Pd in #EmiliaRomagna fa calare le vendite di medicinali di 3 milioni in 7 mesi. Vignali (FI): «Colpiti i più fragili» x.com