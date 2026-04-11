Bologna | nuovi centri estivi e bonus per le famiglie ecco le date

Il Comune di Bologna ha annunciato un piano di servizi estivi per il 2026, con l’obiettivo di ampliare l’offerta rivolta alle famiglie. Sono state previste nuove possibilità di soggiorno per i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e sono state aumentate le risorse dedicate all’inclusione dei giovani con disabilità. Sono state definite anche le date di apertura di nuovi centri estivi e di bonus destinati alle famiglie.

Il Comune di Bologna ha strutturato un piano di servizi estivi per il 2026 che punta a potenziare l’offerta per le famiglie, estendendo i soggiorni anche alle fasce d’età tra gli 11 e i 13 anni e aumentando le risorse dedicate all’inclusione dei ragazzi con disabilità. La strategia amministrativa prevede un incremento delle sedi per i più piccoli e una copertura più capillare nei periodi di fine agosto e inizio settembre, con contributi economici destinati ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 35mila euro. L’organizzazione territoriale e le scadenze per le domande. Le famiglie residenti hanno tempo fino al 20 aprile per presentare la richiesta di sostegno economico, grazie alla collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e l’amministrazione bolognese, al fine di facilitare l’accesso ai servizi per i propri figli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: nuovi centri estivi e bonus per le famiglie, ecco le date Bonus centri estivi 2026, chi può richiederlo e come funziona: le ipotesiIn vista della stagione estiva, si delinea il percorso per l’accesso al bonus centri estivi 2026, la misura di sostegno destinata alle famiglie per... Aiuti per le famiglie in difficoltà. Iscrizioni ai centri estivi gratuitiSono aperte le iscrizioni ai centri estivi del progetto Zeroseiplus, per gli 8 comuni dell’Unione Terre di Castelli e di Montese. Temi più discussi: Contributi servizi estivi 2026; Il Comune di Bologna aumenta i posti nei centri estivi per il 2026; Il Comune di Bologna aumenta i posti nei centri estivi; Servizi estivi 2026: tutte le attività predisposte dal Comune di Bologna nel periodo di chiusura delle scuole. Centri estivi a Bologna, al via le iscrizioni: ecco come fare. Più sedi e proposte per i ragazziIl Comune aumenta le sedi e l’offerta per la fascia dagli 11 ai 13 anni. Il click day il 5 maggio. Ara: Ma i fondi del governo arrivano tardi ... bologna.repubblica.it Servizi estivi 2026: tutte le attività predisposte dal Comune di Bologna nel periodo di chiusura delle scuoleAnche per l’estate 2026 il Comune di Bologna ha predisposto, per il periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche da giugno a settembre, un ampio ventaglio di opportunità per le famigl ... sassuolo2000.it VIRTUS ANCORA KO La Virtus Bologna non ritrova la vittoria: passa il Baskonia di Paolo Galbiati alla Virtus Bologna, e arriva anche il sorpasso in classifica. FINALE: https://www.pianetabasket.com/euroleague/la-virtus-non-ritrova-la-vittoria-passa-il-bask - facebook.com facebook Cineca in sciopero, corteo a Bologna. “Il supercomputer non funziona senza di noi” x.com