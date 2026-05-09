EXPOAID 2026 dal 25 al 27 giugno a Rimini la seconda edizione | al centro inclusione e diritti delle persone con disabilità

Dal 25 al 27 giugno 2026, il Palacongressi di Rimini ospiterà la seconda edizione di EXPOAID, evento nazionale dedicato alle persone con disabilità e ai temi dell’inclusione. La manifestazione si svolgerà per tre giorni e si concentrerà su iniziative, esposizioni e incontri rivolti a promuovere i diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi dedicati a queste tematiche a livello nazionale.

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