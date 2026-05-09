EXPOAID 2026 dal 25 al 27 giugno a Rimini la seconda edizione | al centro inclusione e diritti delle persone con disabilità
Dal 25 al 27 giugno 2026, il Palacongressi di Rimini ospiterà la seconda edizione di EXPOAID, evento nazionale dedicato alle persone con disabilità e ai temi dell’inclusione. La manifestazione si svolgerà per tre giorni e si concentrerà su iniziative, esposizioni e incontri rivolti a promuovere i diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi dedicati a queste tematiche a livello nazionale.
Dal 25 al 27 giugno 2026 il Palacongressi di Rimini ospiterà EXPOAID, la manifestazione nazionale dedicata al mondo della disabilità e dell’inclusione. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, riunisce realtà del Terzo Settore, istituzioni e operatori impegnati nel settore, proponendosi come spazio di confronto sulle politiche e le pratiche inclusive. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Inclusione a Rimini: ExpoAid 2026 punta sul valore delle persone? Punti chiave Come faranno i laboratori gestiti dai giovani a dimostrare l'autonomia economica? Quali soluzioni concrete proporrà Rimini per...
Leggi anche: Inclusione e tutela dei cittadini: istituito il garante dei diritti delle persone con disabilità
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: ExpoAid 2026: Io persona di valore. A Rimini la rivoluzione gentile della disabilità; ExpoAid 2026, la prossima edizione dal 25 al 27 giugno a Rimini; ExpoAid 2026, l'evento a Rimini dal 25 al 27 giugno. Locatelli: Un'occasione per condividere buone pratiche; Rimini capitale dell’inclusione: torna ExpoAid al Palacongressi. Un esempio di collaborazione tra enti.
Rimini, ExpoAid torna dal 25 al 27 giugno: al Palacongressi il raduno delle associazioni a sostegno della disabilità VIDEODopo ‘Io, Persona al centro’, lo slogan che nel 2023 ha caratterizzato la prima edizione di ExpoAid, ora è ‘Io, persona di valore’, il motto che ... corriereromagna.it
ExpoAid 2026: Io persona di valore. A Rimini la «rivoluzione gentile della disabilità»Dal 25 al 27 giugno alla Fiera di Rimini torna l’evento nazionale dedicato alle persone con disabilità. Tra le novità principali, due spazi per gli autorappresentanti. Il programma presentato dalla mi ... vita.it
Rimini, 10 maggio 2026: giornata con pioggia leggera e temperature miti Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-10-maggio-2026-giornata-con-pioggia-leggera-e-temperature-miti.php facebook
I cani senza famiglia del canile vanno in spiaggia per cercarne una: Rimini ci prova così |La nostra pagina adozioni x.com
Viaggiando da Amsterdam a Rimini verso la fine di luglio reddit