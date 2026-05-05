Incendi multipli nel quartiere Piave appiccati tre roghi a cassonetti e recinzioni

Questa mattina tra le 4 e le 5, nel quartiere Piave, sono stati appiccati tre incendi. Due di questi hanno interessato cassonetti dei rifiuti in via Dante, mentre il terzo ha coinvolto una recinzione in plastica. Una pattuglia della polizia locale e alcuni residenti hanno avvisato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme. Non si sono registrati feriti.

Tre incendi dalle 4 alle 5 del mattino di oggi, martedì 5 maggio, nel quartiere Piave. Una pattuglia della polizia locale e i residenti hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco perché in poco tempo sono stati dati alle fiamme dei contenitori di rifiuti in via Dante e la recinzione in plastica che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roghi al Quartiere Ferrovia: incendiati tre cassonetti della spazzatura Foggia, incendi ai cassonetti nel Quartiere Ferrovia. Episcopo: “Identificati due foggiani”Sicurezza, identificati due foggiani responsabili degli incendi ai cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Incendi multipli nel quartiere Piave, appiccati tre roghi a cassonetti e recinzioni. Stazione Aurelia, mamme in rivolta: «Scuole pronte ma chiuse, quartiere nel degrado e a rischio incendi, qui rischiamo ogni giorno»A Stazione Aurelia, quartiere residenziale di Roma, le famiglie vivono quotidianamente tra scuole incompiute e parchi inesistenti. Tre mamme, Federica Simone, Martina Orifici e Agnese Tortosa, hanno ... leggo.it Un'auto crivellata di colpi, un'altra incendiata: allarme nel quartiere PerrinoL’incendio che ha invece investito una Fiat Punto ha visto recarsi sul posto i vigili del fuoco. L’origine è in fase di accertamento. Gli investigatori sono al lavoro per capire se ci sono ... quotidianodipuglia.it