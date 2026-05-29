C'è un nuovo paio di sandali che più cammini più rinfrescano il piede

Da amica.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo modello di sandali sta attirando l’attenzione: più si cammina, più i piedi si raffreddano. La scarpa, progettata per l’estate, combina leggerezza e comfort, rendendola adatta a essere indossata tutto il giorno. La suola e la calzata sono state studiate per favorire il raffreddamento del piede durante l’uso prolungato. È disponibile in diverse varianti di stile e colore.

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Trovare il sandalo perfetto per l’estate è sempre una mission impossible. Deve essere bello, ma anche leggero, comodo, e facile da portare tutto il giorno. Tra marciapiedi roventi, weekend fuori città, valigie ridotte all’essenziale e giornate in ufficio, la praticità non è più un dettaglio secondario. Per fortuna la moda lo ha capito, proponendo sempre più sandali bassi dal design tecnico, trasformando ciò che un tempo era solo funzionale in una scelta contemporanea. E chi della praticità ha fatto da sempre una firma riconoscibile è Geox, che rinnova il suo celebre concetto di “scarpa che respira” con un nuovo capitolo: Climasandal. Geox fa respirare anche i sandali. 🔗 Leggi su Amica.it

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