Lo strano caso di Simeone l'allenatore più pagato al mondo che con l'Atletico Madrid non vince più

Dopo quattordici anni alla guida dell'Atletico Madrid, l'allenatore più pagato al mondo non ha conquistato alcun trofeo per il quinto anno consecutivo. Nonostante il suo contratto molto remunerativo, la squadra non ha ottenuto vittorie ufficiali durante questa fase. La situazione rimane invariata anche alla fine di questa stagione, che si conclude senza successi in bacheca.

Nei 14 anni alla guida dell'Atletico Madrid Simeone è diventato l'allenatore più pagato al mondo. Ma per il quinto anno consecutivo chiuderà la stagione senza trofei.🔗 Leggi su Fanpage.it

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