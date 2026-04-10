La Polizia in festa il questore | Non siamo isola felice Tra un paio di mesi il nuovo commissariato sarà uno dei più belli

Il 10 aprile, la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena ha festeggiato il 174° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Caps di Cesena, molto partecipata. Durante l’evento, il questore ha commentato che la forza di polizia non è un’isola felice e ha annunciato che tra circa due mesi sarà inaugurato un nuovo commissariato, che sarà tra i edifici più belli della zona.