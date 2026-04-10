La Polizia in festa il questore | Non siamo isola felice Tra un paio di mesi il nuovo commissariato sarà uno dei più belli
Il 10 aprile, la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena ha festeggiato il 174° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Caps di Cesena, molto partecipata. Durante l’evento, il questore ha commentato che la forza di polizia non è un’isola felice e ha annunciato che tra circa due mesi sarà inaugurato un nuovo commissariato, che sarà tra i edifici più belli della zona.
Nella giornata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena ha celebrato il 174esimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia molto partecipata al Caps di Cesena. La cerimonia ha avuto luogo nell’auditorium del Centro addestramento della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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