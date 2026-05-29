Un corpo è stato trovato galleggiare in un laghetto in Italia. La scoperta è avvenuta questa mattina, attirando immediatamente l’attenzione delle autorità e della comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di identificazione e accertamenti. La zona è stata messa sotto sorveglianza e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento. Nessuna informazione aggiuntiva è stata ancora divulgata.

Le prime ore del giorno scorrevano via tranquille, avvolte in quella tipica atmosfera sospesa che caratterizza i luoghi dedicati allo svago e al contatto con la natura, quando lo sguardo di alcuni passanti è stato catturato da una sagoma insolita e immobile che affiorava sulla superficie immobile dell’acqua. Quella che doveva essere una normale giornata di relax si è trasformata in pochi istanti in uno scenario di sconcerto e incredulità, mentre la consapevolezza della tragedia si faceva spazio tra i presenti. L’allarme è scattato immediatamente, rompendo la quiete del posto e attivando la macchina dei soccorsi in un disperato quanto inutile... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “C’è un corpo che galleggia”. Italia, scoperta shock nel laghetto: tutti sconvolti

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