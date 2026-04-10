Auto finisce in un laghetto trovato corpo di un uomo Poi lo shock | Non era solo

Venerdì mattina a Nerviano, nel milanese, un’auto è finita in un laghetto di via Giovanni XXIII. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno recuperato il veicolo, trovando all’interno il corpo senza vita di un uomo. La scoperta ha suscitato grande sorpresa, poiché nel corso delle operazioni è stato trovato anche un altro corpo. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Mattinata drammatica a Nerviano, nel Milanese: venerdì 10 aprile i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano hanno recuperato dalle acque un’ automobile sommersa nel laghetto di via Giovanni XXIII, rinvenendo al suo interno il corpo senza vita di una persona. L’allarme ha fatto scattare un intervento complesso e articolato, con più squadre impegnate in contemporanea per localizzare il veicolo, metterlo in sicurezza e procedere al recupero in condizioni operative difficili, trattandosi di un mezzo completamente finito sott’acqua. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma per la persona rinvenuta non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto e definire tempi e modalità dell’evento. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Auto finisce in un laghetto, trovato corpo di un uomo. Poi lo shock: “Non era solo” Auto nel laghetto, trovato il corpo di un uomo: si cerca una seconda personaTragica scoperta nella mattinata di venerdì 10 aprile a Nerviano, in provincia di Milano. Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Passion Patrimoine : Ils font revivre l’Histoire | Trésors du Patrimoine Temi più discussi: Auto finisce in un fossato a Città Sant'Angelo: ferito il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco [FOTO]; Castel d’Ario, auto finisce in un fossato pieno d’acqua: automobilista salvato dai vigili del fuoco; Alla guida dell'auto finisce contro un palo della luce, muore un 29enne; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso. Milano, auto finisce nel laghetto di Nerviano: estratto corpo di una 72enneIl rinvenimento del cadavere è avvenuto questa mattina. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'ar ... tg24.sky.it Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloNerviano, provincia di Milano: rinvenuta auto sommersa dalle acque di un laghetto locale, all'interno il cadavere di una persona ... virgilio.it Finisce con l’auto in un canale nel Novarese, muore il 58enne Davide Mafezzoni x.com In Francia, un'auto si è ribaltata dopo che la conducente ha perso il controllo per la presenza di un ragno nell'abitacolo. https://auto.everyeye.it/notizie/terrorizzata-ragno-perde-controllo-auto-finisce-sopra-870636.htmlutm_medium=Social&utm_source=Fac - facebook.com facebook