All’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in un casolare abbandonato nel territorio di Fucecchio, in provincia di Firenze, dopo aver ricevuto una chiamata di incendio. La struttura, situata nella frazione di Ponte a Cappiano, è stata gravemente danneggiata dal fuoco. Poco dopo, è stata trovata una scoperta che ha scioccato gli abitanti del luogo.

Intervento dei vigili del fuoco all’alba nel territorio comunale di Fucecchio, in provincia di Firenze, dove un incendio ha interessato una struttura diroccata nella frazione di Ponte a Cappiano. Il rogo è divampato nelle prime ore della mattina e ha richiesto un’operazione di spegnimento complessa, conclusasi con una tragica scoperta. I soccorritori sono entrati in azione intorno alle 5:50 in via della Palagina, con squadre del comando di Firenze e del distaccamento di Empoli. La scoperta durante le operazioni di spegnimento. Nel corso delle operazioni, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, prima l’incendio poi la scoperta shock: orrore nel casolare nel bosco!

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Pasquetta ha mantenuto la promessa: oggi l’Italia ha il sapore pieno della primavera. Giornata mite e piacevole su gran parte del Paese, con temperature che raggiungono 23-24 °C sulla Pianura Padana e sulle zone interne delle regioni tirreniche. Qualche gr x.com