Conte stregato da Butez il portiere del Como ha conquistato il tecnico coi piedi

Da ilnapolista.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Napoli il mercato è già in movimento, con particolare attenzione alla porta. Il tecnico si è mostrato colpito dal portiere del Como, Butez, e dalla sua abilità con i piedi. Questa preferenza potrebbe influenzare le scelte future della squadra, mentre i club seguono da vicino l’evolversi della situazione e le possibili trattative in corso. La rosa si prepara a nuove decisioni in vista della prossima stagione.

In casa Napoli si apre già il capitolo mercato, con particolare attenzione alla porta. Nonostante Conte possa contare sull’affidabilità dei titolarissimi Alex Meret e Vanja Milinkovi?-Savi?, non è escluso che la società decida di inserire un terzo portiere (Butez appunto), capace di contendere il ruolo da titolare. Stando a quanto riferisce Tuttomercatoweb: “Il tecnico salentino, che se dovesse restare avrà tanta voce in capitolo su eventuali acquisti e cessioni, sarebbe rimasto stregato dall’estremo difensore del Como, Jean Butez. Nonostante il francese vada per i 31 anni, è riuscito a rubare la scena in Serie A per la sua spiccata qualità con la palla tra i piedi, una dote molto apprezzata da Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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