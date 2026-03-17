Conte stregato da Butez il portiere del Como ha conquistato il tecnico coi piedi

In casa Napoli il mercato è già in movimento, con particolare attenzione alla porta. Il tecnico si è mostrato colpito dal portiere del Como, Butez, e dalla sua abilità con i piedi. Questa preferenza potrebbe influenzare le scelte future della squadra, mentre i club seguono da vicino l’evolversi della situazione e le possibili trattative in corso. La rosa si prepara a nuove decisioni in vista della prossima stagione.

In casa Napoli si apre già il capitolo mercato, con particolare attenzione alla porta. Nonostante Conte possa contare sull’affidabilità dei titolarissimi Alex Meret e Vanja Milinkovi?-Savi?, non è escluso che la società decida di inserire un terzo portiere (Butez appunto), capace di contendere il ruolo da titolare. Stando a quanto riferisce Tuttomercatoweb: “Il tecnico salentino, che se dovesse restare avrà tanta voce in capitolo su eventuali acquisti e cessioni, sarebbe rimasto stregato dall’estremo difensore del Como, Jean Butez. Nonostante il francese vada per i 31 anni, è riuscito a rubare la scena in Serie A per la sua spiccata qualità con la palla tra i piedi, una dote molto apprezzata da Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte “stregato” da Butez, il portiere del Como ha conquistato il tecnico coi piedi Articoli correlati Il Napoli pensa a Butez, Conte stregato dal portiere del ComoIl Napoli di Aurelio de Laurentiis ha messo gli occhi sul portiere del Como Jean Butez, uno dei migliori portiere in questa stagione e molto stimato... Butez, il Como blinda il portiere: Napoli interessatoTra i protagonisti della stagione del Como guidato da Cesc Fabregas c’è anche Jean Butez, portiere che si è ritagliato un ruolo importante nel... Una selezione di notizie su Conte stregato da Butez il portiere del... Temi più discussi: Il Napoli pensa a Butez, Conte stregato dal portiere del Como; Napoli, per la porta occhi su Butez: Conte stregato dal francese; Il Napoli pensa a Butez Conte stregato dal portiere del Como; Mkhitaryan salta Fiorentina-Inter, Napoli su Butez. Parla l'agente di Allegri: le top news delle 18. Napoli, per la porta occhi su Butez: Conte stregato dal franceseIn casa Napoli si comincia a guardare già al calciomercato estivo. Un reparto che potrebbe subire dei cambiamenti è la porta, con la permanenza di Alex ... europacalcio.it Meret-Napoli: addio a fine stagione. Conte è interessato a Jean ButezIn casa Napoli la prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe riservare novità importanti anche tra i pali. Dopo l’arrivo la scorsa estate di Vanja Milinkovic-Savic, approdato in azzurro dal To ... msn.com Del Genio: “Conte bravissimo, ma niente miracoli” Intervenuto a Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, Paolo Del Genio ha analizzato il tema della riconferma di Antonio Conte, partendo da un dato preciso. “Conte ha una media straordinaria di 2.21 punti, è bra - facebook.com facebook Politano ritrova il +3: l'uomo in più di Conte e per il Fantacalcio per il finale di stagione x.com