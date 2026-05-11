La Lazio punta al Nasdaq | visita ufficiale a Formello prima della finale di Coppa Italia

Prima della finale di Coppa Italia contro l’Inter, i dirigenti della Lazio hanno effettuato una visita ufficiale presso il centro di allenamento di Formello. La squadra si concentra sulla preparazione atletica, mentre nel frattempo si discute anche di un possibile progetto di quotazione in borsa. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale prima di eventuali cambiamenti a livello societario.

Non solo campo e preparazione atletica in vista dell’attesissima finale di Coppa Italia contro l’Inter. A Formello si scrive anche il futuro societario e internazionale della S.S. Lazio. Nella giornata di oggi, il Training Center biancoceleste ha ospitato una visita istituzionale di alto profilo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Apoteosi Lazio, conquista la finale di Coppa Italia e si scatena la festa dei tifosi

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