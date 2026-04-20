Tragedia sull’A1 durante protesta tir | camionista travolto e ucciso da un’auto

Durante una protesta dei tir sull’autostrada A1, un camionista di 55 anni è stato travolto e ucciso da un’auto. L’incidente è avvenuto mentre i mezzi erano fermi lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente. Nessun dettaglio sulle cause o sulla condotta dei veicoli coinvolti è ancora stato reso noto.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale durante la protesta dei tir: morto un camionista di 55 anni. È accaduto nella notte nel tratto casertano dell'A1, nei pressi dell'area di servizio di San Nicola La Strada, non lontano dall'uscita di Caserta Sud, mentre la colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale. Il 55enne era a piedi, impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante, quando un'auto sarebbe piombata ad alta velocità, investendolo. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso. La protesta degli autotraportatori è stata interrotta poco prima delle 5 di stanotte.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI

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