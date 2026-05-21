Un incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A1, vicino a Capua, coinvolgendo un operaio che stava lavorando per conto di Autostrade. L’uomo è stato travolto da un’auto e ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione, mentre le autorità stanno accertando le cause e le responsabilità. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’operaio. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Tragedia questa mattina sull’autostrada A1, all’altezza di Capua, dove un operaio impegnato in lavori per conto di Autostrade ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato intorno alle 7.45 al chilometro 722, in direzione Nord. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva fermato il mezzo sulla corsia d’emergenza ed era sceso per effettuare alcuni rilievi fotografici. Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe poi ritrovato improvvisamente al centro della carreggiata, venendo travolto da una vettura in transito. L’impatto è stato violentissimo: il lavoratore è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente sull’A1: dipendente di Autostrade travolto e ucciso da auto

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INCIDENTE TERRIBILE SULL'AUTOSTRADA! Camion Coinvolti e Chiusura Totale!

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