CautanoFest 2026 | il countdown è iniziato il cuore dei giovani torna a battere per il proprio paese

Notizia in breve

Il countdown per CautanoFest 2026 è partito. La manifestazione, dedicata ai giovani, si terrà nel paese e prevede diverse attività e eventi. La pianificazione è in corso e coinvolge amministrazione e organizzatori. La data precisa non è ancora stata comunicata, ma si lavora per riproporre l’appuntamento dopo le edizioni passate. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e partecipazione per la comunità locale e i giovani provenienti da diverse zone.