CautanoFest 2026 | il countdown è iniziato il cuore dei giovani torna a battere per il proprio paese
Il countdown per CautanoFest 2026 è partito. La manifestazione, dedicata ai giovani, si terrà nel paese e prevede diverse attività e eventi. La pianificazione è in corso e coinvolge amministrazione e organizzatori. La data precisa non è ancora stata comunicata, ma si lavora per riproporre l’appuntamento dopo le edizioni passate. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e partecipazione per la comunità locale e i giovani provenienti da diverse zone.
Tempo di lettura: 2 minuti Di Annalisa Papa Il countdown è ufficialmente iniziato. Il Forum dei Giovani di Cautano ha annunciato con entusiasmo la seconda edizione del CautanoFest, l’evento che dal 24 al 26 luglio animerà il centro storico di Cautano con musica, incontri, attività e voglia di stare insieme. Tre giorni dedicati alle persone, al territorio e alla comunità, con l’obiettivo di trasformare ancora una volta il borgo in un luogo di aggregazione, festa e condivisione. Dopo il successo della prima edizione, cresce l’attesa per scoprire il programma completo, gli ospiti e tutte le novità che accompagneranno questa nuova avventura. Ma il CautanoFest non è soltanto un festival. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
È ARRIVATO IL 2026! - Countdown L'Anno che verrà - 31 Dicembre 2025 | TV Tube
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