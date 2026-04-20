A dieci anni dal terremoto che aveva interrotto le attività amministrative, il municipio di Norcia riapre le sue porte. La sede, che era rimasta chiusa a causa dei danni causati dal sisma, ora torna ad essere operativa e accessibile dopo aver completato i lavori di messa in sicurezza. La riapertura segna la ripresa delle funzioni pubbliche e amministrative nel centro storico della città, rimasto chiuso per molti anni.

Dopo dieci anni di attesa e di interruzioni nelle funzioni amministrative, il cuore istituzionale di Norcia torna a pulsare. Il palazzo comunale, simbolo della comunità di San Benedetto colpito dal sisma del 2016, riapre ufficialmente le sue porte per accogliere nuovamente i servizi quotidiani della cittadinanza. L’edificio, che ha subito gravi danni a causa della scossa sismica di un decennio fa, è stato restituito alla collettività grazie a un intervento di ristrutturazione integrale che punta sulla massima sicurezza strutturale. Tecnologia antisismica e investimenti per la tutela del patrimonio. Il recupero dell’edificio non si è limitato a un semplice restauro estetico, ma ha rappresentato una sfida ingegneristica di alto livello per proteggere un luogo di tale rilevanza storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Norcia, il cuore torna a battere: riapre il Comune blindato dal sisma

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Ricostruzione modello per tempi e tecniche. il Palazzo comunale riaperto. Norcia è ritornata bellissima. Il link news nei commenti - facebook.com facebook