Riapre ' Fuori Squadro' il cuore di Foggia torna a battere nel segno del gusto e della rinascita
Il locale Fuori Squadro apre ufficialmente le sue porte a Foggia domenica 12 aprile alle ore 12:00, segnando una ripresa nel centro storico della città. La riapertura rappresenta il ritorno di un punto di riferimento per il settore gastronomico locale, con una gestione nuova e motivata. La data segna l’inizio di una fase di rinnovamento per il locale, che torna a essere punto di incontro tra cittadini e visitatori.
Una nuova luce si accende tra i vicoli del centro storico. Domenica 12 aprile, alle ore 12:00, il locale Fuori Squadro riapre ufficialmente le proprie porte, inaugurando un nuovo capitolo sotto una gestione ambiziosa e appassionata.L’obiettivo è chiaro: restituire vitalità ed eleganza al cuore.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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