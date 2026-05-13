Vittorio Veneto | Applebaum e Sikorski al centro del dibattito politico

A Vittorio Veneto si sta svolgendo un dibattito politico incentrato sulle minacce alle democrazie provenienti dalle reti finanziarie di Mosca e Pechino. Durante l'evento, alcuni esperti discuteranno del ruolo di queste reti e dei rischi che rappresentano per i sistemi democratici. L'incontro vede la partecipazione di figure note nel campo della geopolitica e della sicurezza internazionale.

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