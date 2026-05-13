Vittorio Veneto | Applebaum e Sikorski al centro del dibattito politico
A Vittorio Veneto si sta svolgendo un dibattito politico incentrato sulle minacce alle democrazie provenienti dalle reti finanziarie di Mosca e Pechino. Durante l'evento, alcuni esperti discuteranno del ruolo di queste reti e dei rischi che rappresentano per i sistemi democratici. L'incontro vede la partecipazione di figure note nel campo della geopolitica e della sicurezza internazionale.
? Domande chiave Come possono le reti finanziarie di Mosca e Pechino minare le democrazie?. Chi sono gli esperti che spiegheranno il rischio delle nuove autocrazie?. Perché un dibattito geopolitico globale arriva proprio nelle colline del Prosecco?. Come si difendono le società occidentali dalla propaganda e dalla sorveglianza?.? In Breve Francesco Chiamulera guiderà il dibattito al Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto.. Programma completo della rassegna in presentazione giovedì 21 maggio a Palazzo Balbi Venezia.. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il portale online eventbrite.it.. Altre esposizioni previste a Villa di Maser dal 23 maggio al 27 giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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