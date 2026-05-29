Una giornata a Roma ha visto protagonisti artisti come Caterina Balivo, Emma Dante e Mike Tyson, tra carezze e colpi. La città si è riempita di scene che alternano il teatro dei pupi siciliani a riferimenti musicali come Rossini, autore di “Tancredi”. Tra le strade si sono mescolati elementi di folklore e di intense emozioni, dal sangue all’oscurità dell’anima. La presenza di figure pubbliche ha portato un mix di spettacolo e tensione in un contesto urbano vivace.

Una giornata particolare a Roma. Pupi siciliani e folklore, sangue e nero dell’anima. Gioachino Rossini, il nostro Mozart un secolo dopo, ha scritto “Tancredi”, una Fabia dell’amore e della morte, quando aveva 21 anni. E non è stato neanche il suo primo capolavoro. Insieme al librettista ha scelto due finali per il melodramma eroico in due atti, uno a lieto fine e l’ altro tragico. Emma Dante, regista visionaria acclamatissima dalle platee internazionali, tra i tanti palpiti e tante pene, tra vivi lampi all’ombra di un Etna infuocato, ha scelto quello più dark, del crudele destino che vince sull’amore, l’ultimo sospiro di Tancredi, l’eroe esiliato, è tra le braccia della sua Amenaide. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caterina Balivo e Emma Dante. Mike Tyson ed io. Carezze e cazzotti. Potevo essere il primo me/too della storia mediatica

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