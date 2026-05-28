Caterina Balivo ha inviato un mazzo di fiori a Belen Rodriguez, ricoverata a Milano lunedì mattina. La presentatrice ha condiviso sui social il gesto di solidarietà, pubblicando una foto del mazzo con un messaggio di auguri. Belen è stata sottoposta a controlli medici e si trova ancora in ospedale. La notizia ha fatto il giro dei media, che hanno ricostruito i dettagli della sua degenza.

Negli ultimi giorni il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo il ricovero avvenuto lunedì mattina a Milano. Attorno alla vicenda si è creato inevitabilmente un enorme clamore, alimentato dalla presenza di soccorsi, forze dell’ordine e fotografi sotto casa della showgirl argentina. Eppure, nonostante l’enorme interesse attorno alla notizia, qualcuno ha deciso di fermarsi un passo prima del sensazionalismo. Un gesto che molti hanno interpretato come un raro segnale di rispetto in un mondo spesso spietato come quello dello spettacolo e del gossip. Il grande rispetto per il dolore di Belen Rodriguez: esistono delle foto in ospedale, ma. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il gesto bellissimo di Caterina Balivo per Belen, questo vuol dire essere una grande donna: ecco cosa ha fatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Todaro racconta un gesto bellissimo di Maria De Filippi nei suoi confronti: una grande donna anche nella vitaUn racconto emerge da un protagonista sulla figura di una nota conduttrice televisiva, descrivendo un gesto di grande sensibilità rivolto a lui.

Albano va da Caterina Balivo e si scontra con una famosa vip: tensione in studio, ecco cosa è successoDurante la trasmissione di Caterina Balivo, Albano è intervenuto per parlare della figlia Jasmine e delle critiche ricevute sui social.

Argomenti più discussi: Ecco il nuovo pomeriggio di Rai 1 dopo la fine del Paradiso delle Signore: Matano e Balivo congolano; Ecco il nuovo pomeriggio di Rai 1 dopo la fine del Paradiso delle Signore | Matano e Balivo congolano.

Leclerc da Caterina Balivo: regalo speciale per i 100 anni di nonna Fiammetta, sorpresa a La Volta BuonaA La Volta Buona, il pilota della Ferrari, Leclerc ha fatto gli auguri di compleanno a nonna Fiammetta grande appassionata della Ferrari per i suoi 100 anni ... sport.virgilio.it

Il figlio di Pippo Baudo spiazza Caterina Balivo: Beppe Convertini ha fatto una cosa bruttissima fuori ondaCaterina Balivo sta seguendo da vicino il Festival di Sanremo 2026 con il programma La volta buona. Nella puntata trasmessa oggi, giovedì 26 febbraio, c'è stato uno scontro imprevisto. Alex Baudo, ... fanpage.it