Mike Tyson e Floyd Mayweather combatteranno davvero? L’annuncio poi il rinvio E c’è Paquiao…

Qualche mese fa era stato annunciato un incontro tra Mike Tyson e Floyd Mayweather, previsto per il 25 aprile in Congo. Tuttavia, successivamente l’evento è stato rinviato. Si parla anche di un possibile coinvolgimento di un altro noto pugile, Paquiao. L’iniziativa aveva generato grande attesa tra gli appassionati di boxe, ma al momento non ci sono conferme sulla data o sulla realizzazione dell’incontro.

Qualche mese fa era stato annunciato in pompa magna che Mike Tyson e Floyd Mayweather si sarebbero affrontati sul ring nella giornata di sabato 25 aprile, dando vita a un confronto nostalgico verosimilmente in Congo. Dopo la comunicazione sensazionalistica non sono però state diffuse altre notizie di rilievo ed è passato un po’ nel dimenticatoio il fatto che l’incontro non si disputerà questo fine settimana, ma che è stato rinviato a data da destinarsi (si pensa sempre nel Paese africano, ammesso che davvero i due incrocino i guantoni in un prossimo futuro). Si tratterebbe del grande ritorno per entrambi gli statunitensi: il pluri Campione...🔗 Leggi su Oasport.it

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