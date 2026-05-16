Catania furto su un tir nella zona industriale | arrestati tre pregiudicati

Nella zona industriale di Catania, tre uomini di età compresa tra 19 e 41 anni sono stati fermati e arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato e dai militari dell’Esercito Italiano. L’episodio riguarda un tentativo di furto su un tir carico di bevande alcoliche. I tre pregiudicati sono stati intercettati durante l’azione e portati in custodia con l’accusa di furto aggravato in concorso. La polizia ha confermato l’arresto e il sequestro della merce.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo a un camion carico di bevande alcoliche. Tre uomini, rispettivamente di 19, 26 e 41 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato e dai militari dell’Esercito Italiano con l’accusa di furto aggravato in concorso. I tre, tutti con precedenti, avrebbero preso di mira un camion parcheggiato nella zona industriale, intento al trasporto di bevande alcoliche. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli uomini avrebbero forzato la serratura del portellone del tir per poi impossessarsi di diverse scatole di birra. Resta valida, in ogni caso, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, furto su un tir nella zona industriale: arrestati tre pregiudicati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Orta Nova, furto d'auto in pieno giorno: due minuti per portare via il Suv Sullo stesso argomento Furto nella zona industriale di Catania: tre arresti dopo l’inseguimentoABBONATI A DAYITALIANEWS Sorpresi mentre tagliavano tubi in ferro Tre cittadini romeni di 20, 25 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo... Leggi anche: Tir in fiamme nella zona industriale di San Salvo Un furto con spaccata in farmacia nel cuore della notte, identificati i due presunti autori. La notizia #Catania #QdS x.com Furto su un tir nella zona industriale: tre arresti a CataniaTre uomini di 19, 26 e 41 anni sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato e dai militari dell’Esercito Italiano con l’accusa di furto ... canalesicilia.it Catania, la banda del furto d’auto con la tecnica dell'Obd in azione nel parcheggio Ikea: ladri in fuga rintracciati e arrestatiAll'apparenza normali clienti (di Ikea) in realtà ladri specializzati nel furto a distanza di auto con la tecnica dell'Obd (on-board diagnostics). È quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Radio ... lasicilia.it