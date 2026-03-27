Furto nella zona industriale di Catania | tre arresti dopo l’inseguimento

Nella zona industriale di Catania, tre cittadini romeni di 20, 25 e 30 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento. Durante il tentativo di fuga, sono stati sorpresi mentre tagliavano tubi in ferro con strumenti da scasso. La polizia ha intercettato i sospetti e ha fermato tutti e tre i soggetti, recuperando gli attrezzi utilizzati nel tentativo di furto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sorpresi mentre tagliavano tubi in ferro. Tre cittadini romeni di 20, 25 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo essere stati colti in flagrante mentre tentavano di asportare tubi in ferro da alcune tettoie all’interno di un ex stabilimento nella zona industriale di Catania. I tre, armati di flex, sono stati individuati da una guardia giurata che ha immediatamente allertato la sala operativa della Questura. Il tentativo di fuga tra i campi. Accortisi di essere stati scoperti, i sospetti hanno tentato la fuga, abbandonando sul posto un gruppo elettrogeno utilizzato per alimentare gli strumenti da taglio. Poco dopo, una pattuglia della squadra volanti è intervenuta sul posto, riuscendo a intercettare i tre mentre cercavano di dileguarsi tra i campi circostanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furto nella zona industriale di Catania: tre arresti dopo l’inseguimento Articoli correlati Furto e inseguimento a Villaricca: tre arrestiTempo di lettura: < 1 minutoUn inseguimento a tutta velocità si è concluso con tre arresti ieri sera a Villaricca. Incontro a Confindustria Catania sul randagismo nella Zona IndustrialeABBONATI A DAYITALIANEWS Confronto con gli enti competenti Domani, 9 marzo alle ore 10. Non si fermano all'alt della Polizia, il video dell'inseguimento per le strade di Catania Altri aggiornamenti su Furto nella zona industriale di Catania... Temi più discussi: Furto nella zona industriale di Bolzano, arrestato 20enne; Ladri nelle aziende di Canino: Furti per migliaia di euro; Bolzano: furto in zona industriale, arrestato un tunisino; Maxi furto da Prada: commando sfonda l’ingresso e fugge con scarpe per centinaia di migliaia di euro. Alessandria, furto di gasolio nella zona industriale D4: due arresti in flagranzaDue giovani arrestati ad Alessandria per furto di gasolio da autocarri nella zona D4: recuperati 200 litri di carburante ... ilpiccolo.net Furto di gasolio nella notte ad Alessandria, arrestati due giovaniUn’operazione rapida e coordinata dei Carabinieri ha permesso di fermare nella notte due giovani sorpresi mentre stavano rubando carburante nella zona industriale D4. Si tratta di un 21enne e un ... giornalelavoce.it Due giovani sono stati arrestati a San Sebastiano al Vesuvio Una settima fa erano stati arrestati proprio dopo un furto d’auto: si erano schiantati contro un muro - facebook.com facebook Furto in via Montegrappa: asportata la cassa di una attività commerciale x.com