A Catania, in via Etnea, i carabinieri hanno fermato e arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di rubare alcuni pacchi da un furgone utilizzato per le consegne. L’intervento dei militari è stato rapido e immediato, evitando che il tentativo di furto andasse a buon fine. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento tempestivo dei militari in via Etnea. A Catania un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare alcuni pacchi da un furgone adibito alle consegne. Determinante è stato il rapido intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che hanno interrotto l’azione criminale. Protagonista della vicenda è un 43enne catanese con precedenti penali, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Catania. Il furto mentre il corriere era impegnato nelle consegne. L’episodio si è verificato lungo via Etnea, all’altezza di via Pacini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, tenta di rubare pacchi da un furgone: fermato e arrestato dai carabinieri

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