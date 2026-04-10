Pusher 16enne spacciava marijuana a un coetaneo | arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Paternò hanno arrestato un giovane di 16 anni con l’accusa di spaccio di marijuana. L’intervento è stato possibile grazie a un’attività di osservazione condotta nel pomeriggio in una piazza periferica del paese, dove i militari avevano notato un ragazzo che si aggirava con atteggiamenti sospetti. Dopo aver seguito i movimenti del giovane, i carabinieri hanno deciso di intervenire e hanno trovato sostanza stupefacente sulla sua persona.

I carabinieri di Paternò hanno arrestato un ragazzo di 16 anni per spaccio di stupefacenti. L’intervento è scaturito da un’attività di osservazione svolta dai militari dell’Arma nel pomeriggio, nei pressi di una piazza periferica del paese, dove i carabinieri avevano notato un ragazzo che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Droga, arrestato dai carabinieri un 16enne per spaccioMassa Lombarda, 28 febbraio 2026 - ‘Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti’. Trafficava hashish e marijuana in casa, 21enne arrestato dai carabinieriIl giovane è stato bloccato a Castelnuovo del Garda dopo un appostamento dei militari. Temi più discussi: Arrestato il pusher del centro. Nascondeva nell’appartamento 16 chili di marijuana e hashish; Blitz nel quartiere dello spaccio: sequestrati 60 grammi di cocaina, due pusher arrestate in casa; Spaccio di droga, pusher vicino alle scuole e nei pressi della Mole: scoperta la rete a Torino; Hashish, cocaina e non solo caffè: chiuso per 30 giorni un bar di Brescia. Arrestato 16enne per spaccio di marijuana: sequestrati droga e denaroCatania; Un 16enne arrestato dai carabinieri per spaccio di marijuana: sequestrati droga, denaro e materiale per il confezionamento. Indagini in corso. catania.liveuniversity.it Paternò, sorpreso mentre vende marijuana a un coetaneo: arrestato giovanissimoNel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò ... catanianews.it Trastevere, "pizzicato" con la droga in tasca: in manette pusher 16enne ift.tt/4ELHcX7 x.com Sorpreso con 3 kg di cocaina in auto: arrestato pusher ad Ariano Irpino - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook