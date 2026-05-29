Due uomini di 43 e 45 anni sono stati denunciati dopo aver rubato pluviali in rame in una zona di Catania. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di un residente, che ha segnalato il furto. I due soggetti avevano precedenti penali. La polizia ha recuperato alcuni dei materiali rubati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini avviate dopo la denuncia di un residente. Due uomini di 43 e 45 anni, entrambi con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati individuati e denunciati dalla Polizia di Stato perché ritenuti responsabili di una serie di furti di pluviali in rame messi a segno in vari edifici della città. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’indagine è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” ed è partita dopo la denuncia presentata dal proprietario di un immobile situato in via Nuovalucello, che aveva segnalato la sparizione dei pluviali in rame dalla propria abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, furti di pluviali in rame, denunciati due uomini con precedenti

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