Furti in abitazione denunciati due 77enne con precedenti penali

Due uomini di 77 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati denunciati dalla Polizia di Avellino per aver compiuto un furto in un'abitazione. Gli agenti hanno svolto le indagini che hanno portato alla loro identificazione e al successivo procedimento legale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sull’episodio o sui beni coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione. In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in abitazione, in questa Piazza Libertà venivano fermati due pregiudicati napolitani, entrambi di anni sessantasette, con diversi precedenti penali a carico. L’immediata perquisizione alla loro autovettura, fermata nei pressi della piazza, consentiva di rinvenire e sequestrare numerosi arnesi utili ad aprire le porte degli appartamenti. Nei confronti delle persone fermate, denunciate per possesso di chiavi e grimaldelli, veniva emesso un foglio di via obbligatorio con ingiunzione ad allontanarsi da Avellino e a non poter ritornare in questo capoluogo per anni due.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti in abitazione, denunciati due 77enne con precedenti penali Notizie correlate Avellino, denunciati due 67enni con precedenti penali per furto in abitazioneLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione. Bergamo: espulsi 2 egiziani con precedenti penali graviNel cuore della provincia di Bergamo, l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare ha portato alla rimozione forzata di due cittadini egiziani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crema: i Carabinieri hanno denunciato due donne ritenute responsabili di furto in abitazione; Marmilla, incastrata la banda dei furti di Natale: quattro denunciati; Raffica di furti nelle case, in quattro identificati dai carabinieri: ecco chi sono; Spaccio di droga, inseguimenti e possesso d'armi: a Bari, 2 arresti e 17 denunce in una settimana. Denunciati due 67enni per furti in abitazioni con Foglio di Via per 2 anni da Avellino& La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione. In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in ... tusinatinitaly.it Avellino, fermati con arnesi da scasso: denunciati due 67enni e allontanati dalla cittàLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due uomini di 67 anni, entrambi con precedenti penali, ritenuti responsabili di reati legati ai furti in abitazione. L’operazione si inserisce nell’ambito ... irpiniaoggi.it Arrestato latitante condannato per furti, lesioni aggravate e droga Il 45enne di nazionalità marocchina era destinatario di ordinanze di custodia cautelare e condanne definitive, ma si era reso irreperibile da 10 anni E' stato individuato dai carabinieri a Prato in v - facebook.com facebook Sono 10 gli arresti per reati predatori messi a segno dalla Polizia di Stato in diversi quadranti della Capitale. Nel quartiere Prenestino, un raid ai danni di istituti scolastici, con furti di generi alimentari dalle mense, si è concluso con l’intervento degli agenti e il r x.com