Castore torna a navigare nel Golfo di Napoli varata l’imbarcazione restaurata dagli Scugnizzi a Vela

Notizia in breve

L’imbarcazione Castore è tornata a navigare nel Golfo di Napoli. È stata varata dopo un intervento di restauro realizzato dagli “Scugnizzi a Vela” nell’ambito del progetto di inclusione sociale “Mestieri del mare”. La barca, che era stata sottoposta a lavori di recupero, ora riprende il suo ruolo nel contesto delle attività marittime promosse dall’associazione. La cerimonia si è svolta nel porto della città.