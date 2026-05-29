Castore torna a navigare nel Golfo di Napoli varata l’imbarcazione restaurata dagli Scugnizzi a Vela
L’imbarcazione Castore è tornata a navigare nel Golfo di Napoli. È stata varata dopo un intervento di restauro realizzato dagli “Scugnizzi a Vela” nell’ambito del progetto di inclusione sociale “Mestieri del mare”. La barca, che era stata sottoposta a lavori di recupero, ora riprende il suo ruolo nel contesto delle attività marittime promosse dall’associazione. La cerimonia si è svolta nel porto della città.
Castore torna a navigare nel Golfo di Napoli. Varata l’imbarcazione restaurata dagli “Scugnizzi a Vela” nel progetto di inclusione sociale “Mestieri del mare”. Il 28 maggio 2026 segna il compimento di un percorso che unisce formazione, reinserimento sociale e lavorativo. Un momento di rinascita per un progetto che intreccia istituzioni, terzo settore e mondo della cantieristica navale: il varo di Castore, storica imbarcazione in legno appartenuta alla Marina Militare e restaurata nell’ambito del programma “I mestieri del mare”. Il progetto nasce dalla ventennale collaborazione con la Marina Militare che ospita il progetto, la Giustizia Minorile campana, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, i Servizi Sociali il Comune di Napoli e l’Autorità Portuale ed ultimamente dalla Regione Campania. 🔗 Leggi su 2anews.it
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Completato il progetto I mestieri del mare: la storica barca della Marina Militare restaurata dai giovani coinvolti nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa #Castore #GolfodiNapoli facebook
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