Marina militare domani il varo di Castore la barca restaurata dagli Scugnizzi a vela | presenti Manfredi e Fico

Domani alle 12,30 si svolgerà il varo di Castore, un’imbarcazione a vela in legno restaurata dagli “Scugnizzi a Vela”. L’evento si terrà presso il Quartier Generale della Marina Militare in via Acton a Napoli. Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ministro della Difesa e il presidente della regione.

Giovedì 28 maggio alle ore 12,30, presso il Quartier Generale della Marina Militare di Napoli in via Acton 1, si terrà il varo di Castore, storica imbarcazione a vela in legno restaurata dagli “Scugnizzi a Vela” nell’ambito del laboratorio “I mestieri del mare”. Il progetto ha trasformato per circa tre anni l’imbarcazione, appartenuta allo Sport Velico della Marina Militare, in un vero e proprio cantiere scuola. Qui giovani provenienti dall’area penale campana e dai Servizi sociali del Comune di Napoli – Municipalità I – hanno acquisito competenze tecniche e formative utili all’inserimento lavorativo nel comparto cantieristico del porto di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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