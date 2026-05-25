Il relitto di Castore è stato varato giovedì 28 maggio alle 12.30, dopo il restauro svolto dagli “Scugnizzi a vela” nel laboratorio “I mestieri del mare”. Alla cerimonia erano presenti il sindaco e il presidente della regione.

Giovedì 28 maggio ore 12.30 il varo di , con il sindaco Manfredi ed il presidente della Regione Fico. Giovedì 28 maggio alle ore 12.30 presso il Quartier Generale Marina Militare di Napoli, Via A. Acton, 1, festeggeremo il varo di Castore, la storica imbarcazione a vela in legno restaurata dagli “Scugnizzi a vela” nel laboratorio “I mestieri del mare“. Lo straordinario materiale didattico appartenuto allo Sport Velico della Marina Militare, ha rappresentato per circa tre anni un “Cantiere scuola“, nel quale i giovani provenienti dall’area penale campana e dai Servizi sociali del Comune di Napoli Municipalità I^, hanno acquisto esperienza e competenze necessarie all’inserimento lavorativo nel comparto cantieristico del Porto di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Castore, restaurata dagli “Scugnizzi a vela” nel laboratorio “I mestieri del mare”

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