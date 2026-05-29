Domenica 31 maggio alle 18:30, si gioca la partita tra Castellon ed Eibar. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si affrontano in uno scontro diretto decisivo. La gara riguarda una delle sei squadre in corsa per quattro posti nei playoff. La sfida mette in campo Orelluts contro Armeros, in un match che potrebbe influenzare la classifica finale.

Nella lotta per la qualificazione ai playoff che coinvolge sei squadre per quattro posti, questo tra Castellon e Eibar è l’unico scontro diretto. La classifica di Segunda Division vede i padroni di casa al sesto posto, a pari punti con il Burgos ma con lo scontro diretto a favore dunque sono a tutti gli effetti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Castellon-Eibar (domenica 31 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Scontro diretto tra Orelluts ed Armeros

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Castellon-Eibar (domenica 31 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica 31 maggio 2026 alle 18:30, Castellon ed Eibar si affrontano in un match decisivo per la corsa ai playoff.

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