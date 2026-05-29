Castellon-Eibar domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Scontro diretto tra Orelluts ed Armeros

Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 18:30 si gioca il match tra Castellon e Eibar. È l’unico scontro diretto tra le sei squadre coinvolte nella corsa ai playoff, dove quattro posti sono ancora da assegnare. La partita si svolge nel contesto di una competizione aperta, con entrambe le formazioni che cercano punti decisivi per avanzare nella classifica. Le quote e i pronostici sono ancora in fase di definizione.