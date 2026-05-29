Castellon-Eibar domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Scontro diretto tra Orelluts ed Armeros
Domenica 31 maggio alle 18:30 si gioca il match tra Castellon e Eibar. È l’unico scontro diretto tra le sei squadre coinvolte nella corsa ai playoff, dove quattro posti sono ancora da assegnare. La partita si svolge nel contesto di una competizione aperta, con entrambe le formazioni che cercano punti decisivi per avanzare nella classifica. Le quote e i pronostici sono ancora in fase di definizione.
Nella lotta per la qualificazione ai playoff che coinvolge sei squadre per quattro posti, questo tra Castellon e Eibar è l’unico scontro diretto. La classifica di Segunda Division vede i padroni di casa al sesto posto, a pari punti con il Burgos ma con lo scontro diretto a favore dunque sono a tutti gli effetti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Castellon-Eibar (domenica 31 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica 31 maggio 2026 alle 18:30, Castellon ed Eibar si affrontano in un match decisivo per la corsa ai playoff.
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