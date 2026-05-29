Castellon-Eibar domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 31 maggio 2026 alle 18:30, Castellon ed Eibar si affrontano in un match decisivo per la corsa ai playoff. Si tratta dell’unico scontro diretto tra le sei squadre coinvolte, tutte in lotta per quattro posti disponibili. La partita si svolge sul campo di Castellon e rappresenta un passaggio chiave per le rispettive prospettive di qualificazione. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote delle scommesse indicano un equilibrio tra le due squadre.

Nella lotta per la qualificazione ai playoff che coinvolge sei squadre per quattro posti, questo tra Castellon e Eibar è l’unico scontro diretto. La classifica di Segunda Division vede i padroni di casa al sesto posto, a pari punti con il Burgos ma con lo scontro diretto a favore dunque sono a tutti gli effetti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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