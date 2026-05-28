Almeria-Valladolid domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Domenica 31 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Almeria e Valladolid. L’Almeria, attualmente terza in classifica, ha bisogno di una vittoria per assicurarsi la miglior posizione possibile nei playoff. La squadra si prepara a questa sfida decisiva, con le formazioni ancora da definire e le quote di scommessa aperte. La partita chiuderà la stagione regolare e potrebbe influire sulla griglia dei playoff.