Almeria-Valladolid domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 31 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Almeria e Valladolid. L’Almeria, attualmente terza in classifica, ha bisogno di una vittoria per assicurarsi la miglior posizione possibile nei playoff. La squadra si prepara a questa sfida decisiva, con le formazioni ancora da definire e le quote di scommessa aperte. La partita chiuderà la stagione regolare e potrebbe influire sulla griglia dei playoff.
L’Almeria affronta l’ultima giornata al terzo posto in classifica dunque in caso di vittoria contro il Valladolid chiuderebbe nella posizione migliore per affrontare i playoff. In questo caso infatti avrebbe la meglio su qualsiasi avversario in caso di parità dopo i tempi supplementari, ovvero non sono previsti i calci di rigore. Prima della partita pareggiata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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