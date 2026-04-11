A Pavia, tre giovani sono stati aggrediti da un gruppo di una decina di persone in piazza Vittoria. La ragazza di 22 anni e i due uomini di 20 e 29 anni si sono rifugiati in un bar già chiuso, mentre gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri. Non sono stati riferiti danni o feriti gravi.

Pavia, 11 aprile 2026 - Aggrediti da una decina di 'maranza'. Tre giovani, una ragazza di 22 anni e due ragazzi di 20 e 29, hanno chiesto rifugio in un bar, a quell'ora già chiuso, e gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo sul posto dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Allarme rissa Erano già passate le 4.30 di oggi, sabato 11 aprile, nella centralissima piazza della Vittoria a Pavia. All'allarme, lanciato anche da altri passanti per una riferita 'rissa' in corso, sono arrivate sul posto le Volanti della polizia, oltre a un'ambulanza della Croce Verde Pavese. I soccorsi del 118 Per...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, aggrediti da un gruppo di maranza in piazza Vittoria: tre giovani chiedono rifugio in un bar

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Aggrediti e accoltellati 2 giovani, davanti a un bar di Sarno: sospesa la licenza al localeIn azione, il 23 febbraio, la Polizia di Stato, a Sarno: il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, infatti, ha eseguito la...