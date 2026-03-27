Arosio botte furti e paura al McDonald’s | identificati i maranza tutti minorenni

A Arosio sono stati individuati i minorenni ritenuti responsabili delle aggressioni, dei furti e delle bottiglie rotte avvenute vicino al punto di ristoro di via Valassina, frequentato principalmente da adolescenti tra i 13 e i 17 anni. Le autorità hanno confermato l’identificazione dei giovani coinvolti in episodi di violenza e vandalismo, che avevano generato preoccupazione tra i residenti a fine gennaio.

Le aggressioni risalgono a gennaio: i carabinieri hanno ricostruito i fatti e individuato tre giovanissimi. Il caso era esploso anche sui social Le paure raccontate a fine gennaio dai residenti trovano ora un riscontro concreto.Ad Arosio sono stati infatti identificati i presunti responsabili delle aggressioni avvenute nei pressi del McDonald’s di via Valassina, uno dei punti di ritrovo più frequentati dai ragazzi dai 13 ai 17 anni. I fatti risalgono al 24 gennaio, quando nel parcheggio dell’area commerciale due giovanissimi erano stati presi di mira. Un quindicenne era stato minacciato e costretto a consegnare il proprio giubbotto e un paio di auricolari AirPods, mentre un sedicenne era stato picchiato senza che gli venisse portato via nulla. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Arosio, botte, furti e paura al McDonald’s: identificati i maranza, tutti minorenni Articoli correlati Accerchiato da una quindicina di maranza mentre andava al McDonald’s: una mamma di Arosio chiede ronde tra cittadiniLa denuncia sui social: “Mio figlio ha paura di sporgere denuncia, teme ritorsioni. Leggi anche: Notte di paura a Fuorigrotta, rissa tra minorenni nel McDonald’s: estratto un coltello