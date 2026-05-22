Fanghi maleodoranti e rifiuti smaltiti illegalmente nei campi tra Mondragone Capua e Castel Volturno | due arresti

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle aree tra Mondragone, Capua e Castel Volturno sono stati trovati fanghi maleodoranti e rifiuti smaltiti senza autorizzazione nei campi. Le forze dell'ordine del NOE hanno condotto indagini che hanno portato all'arresto di due persone coinvolte in un’attività di smaltimento illecito di rifiuti. Dai controlli è emerso che un'azienda con sede a Castel Volturno era responsabile di aver gestito in modo non autorizzato lo smaltimento di materiali di scarto.

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Le indagini, condotte dai carabinieri del NOE, hanno permesso di ricostruire l'attività di smaltimento illecito dei rifiuti da parte di un'azienda di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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