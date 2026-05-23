Due persone sono state arrestate nel comune di Castel Volturno con l’accusa di smaltimento illecito di rifiuti. Complessivamente, sono nove le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta, che ha portato al sequestro di oltre 1,5 milioni di euro di beni. L’indagine ha coinvolto attività di gestione non autorizzata di rifiuti e il patrimonio di alcuni soggetti collegati alla vicenda.

Nove indagati, 2 arresti e oltre 1 milione e mezzo di euro di beni sequestrati. Sono questi i numeri dell’operazione condotta ieri mattina dai carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Napoli e Caserta contro un’organizzazione criminale che smaltiva in modo illecito i rifiuti, attiva in Campania. L’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo campano è iniziata nell’aprile 2023. Il gip del tribunale partenopeo ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone che dovranno rispondere di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illecita dei rifiuti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Castel Volturno, due arresti per smaltimento illecito di rifiuti

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