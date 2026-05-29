Cassone si ribalta a Sant' Ilario suini in fuga sulla via Emilia

Notizia in breve

Un cassone si è ribaltato sulla strada Emilia a Sant'Ilario, causando la fuga di alcuni suini presenti al suo interno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti tra le persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione del veicolo e il recupero degli animali. La circolazione ha subito disagi durante le operazioni di gestione dell’incidente.