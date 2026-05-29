Cassone si ribalta a Sant' Ilario suini in fuga sulla via Emilia
Un cassone si è ribaltato sulla strada Emilia a Sant'Ilario, causando la fuga di alcuni suini presenti al suo interno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti tra le persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione del veicolo e il recupero degli animali. La circolazione ha subito disagi durante le operazioni di gestione dell’incidente.
Sant'Ilario (Reggio Emilia), 29 maggio 2026 -Non bastavano i classici problemi del traffico all’orario di punta. Ci si è messo anche un incidente a provocare ulteriori disagi alla viabilità sulla via Emilia, verso le 10 di stamattina a Calerno di Sant’Ilario d’Enza, dove a causa di una presunta sbandata, il rimorchio di un camion si è ribaltato all’altezza di una rotatoria, all’incrocio con via XXV Aprile. Risultato: i maiali che vi erano a bordo sono usciti dal cassone: a decine si sono riversati sulla strada, arrivando anche ai campi circostanti, comprensibilmente spaventati da quanto accaduto. Inevitabile il blocco del traffico, con gli animali in parte sulla carreggiata e in parte nelle aree circostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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