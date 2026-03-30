Successo per il convegno sulla salute delle donne in Sant' Ilario

Domenica 29 marzo si è tenuto presso l'auditorium Sant’Ilario di Piacenza un convegno sulla salute femminile. L’evento ha visto la partecipazione di circa 160 persone, nonostante le condizioni meteorologiche soleggiate e il cambio dell’ora. La giornata ha incluso interventi e discussioni su diversi aspetti legati alla salute delle donne.

L’evento nasce da un’idea del progetto “La Salute vien Mangiando”, promosso dalle dottoresse Laura Garnerone, Samanta Mazzocchi, Rosalia Sgorbati e Daniela La Commare, insieme alla psicoterapeuta Maria Cristina Meloni Un’ampia presenza che ha trovato riscontro in un clima di profondo ascolto: il silenzio attento, le emozioni emerse durante gli interventi – affrontati senza tabù – e la partecipazione attiva del pubblico nel momento finale di confronto hanno testimoniato il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa. Il convegno è stato moderato con sensibilità e umanità dai sindaci Valentina Stragliati e Paola Galvani, che hanno accompagnato con equilibrio i diversi contributi professionali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Successo per il convegno sulla salute delle donne in Sant'Ilario Articoli correlati “La salute delle donne: ciò di cui non si parla”, un convegno per rompere i tabù sul benessere femminileIl convegno vedrà la partecipazione di professioniste provenienti da ambiti differenti – dalla ginecologia alla cardiologia, dalla nutrizione alla... Bagheria, un convegno sulla salute femminile a Palazzo Butera per l'8 marzoIn occasione dell'8 marzo e della Giornata internazionale della donna Villa Santa Teresa – Diagnostica per immagini e radioterapia con il Comune di...