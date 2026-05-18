A Sant’Ilario dello Ionio, un giovane di 18 anni è stato tratto in arresto con l’accusa di aver messo in atto comportamenti persecutori nei confronti di un’assistente sociale di un centro di accoglienza. Dopo le sue azioni, alcuni assistenti sociali hanno deciso di presentare le proprie dimissioni, dichiarando di aver paura per la propria incolumità. La polizia ha portato a termine l’arresto sulla base delle prove raccolte durante le indagini.

Eseguito un arresto per atti persecutori dalla Polizia di Stato a Sant’Ilario dello Ionio (Reggio Calabria). Un giovane cittadino extracomunitario è stato sottoposto a misura cautelare in carcere, dopo che le indagini hanno fatto emergere una serie di comportamenti intimidatori e vessatori nei confronti di un’assistente sociale di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Locri. Le indagini e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attenta attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 18enne semina il terrore a Sant’Ilario dello Ionio, assistenti sociali si dimettono per paura: arrestato

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