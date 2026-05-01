Incidente tra auto e scooter a Salerno | ferito centauro

Nella tarda mattinata di oggi, a Salerno, si è verificato un incidente in via Francesco Farao, vicino al parcheggio del Faro della giustizia. Un'auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta raccogliendo le informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Paura, nella tarda mattinata dioggi, in via Francesco Farao, a Salerno, dove un'automobile e uno scooter si sono scontrate all'altezza del parcheggio del Faro della giustizia. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, la persona in sella alla moto che sarebbe rimasta ferita. Sul posto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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