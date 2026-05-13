Schianto tra auto e camion sulla Cassino-Sora | un ferito grave elitrasportato

Un incidente si è verificato sulla superstrada Cassino-Atina, all’altezza dello svincolo per Sant’Elia Fiumerapido, coinvolgendo un’auto e un camion. Nell’impatto uno dei conducenti ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale con un’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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