Traffico internazionale di bionde Maxi sequestro di sigarette Controlli della Finanza in città

Le autorità hanno condotto un'operazione di vasta portata volta al contrasto del traffico di sigarette di contrabbando. Durante le attività sono state effettuate perquisizioni in diverse località della provincia, coinvolgendo il personale della Guardia di finanza. L'intervento si è concluso con un sequestro di un ingente quantitativo di sigarette non dichiarate.

L’ operazione Borotalco ha visto impegnato in perquisizioni in città a provincia il personale della Guardia di finanza. L’operazione denominata Borotalco si è prolungata per oltre un anno analizzando le movimentazioni dei container in arrivo nello scalo di Genova. Il lavoro portato avanti da Dia, Guardia di finanza e Adm ha consentito di appurare l’esistenza di un’organizzazione transnazionale, con base operativa nel Regno Unito e collegamenti in Europa, Asia ed Africa, diretta da soggetti riconducibili alla mafia curda. L’azione di contrasto effettuata nel porto di Genova ed altri scali europei, ha permesso di sequestrare circa 32 tonnellate di tabacchi lavorati esteri stimando un omesso pagamento dei diritti di confine, per un importo complessivo pari ad oltre 8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traffico internazionale di “bionde“. Maxi sequestro di sigarette. Controlli della Finanza in città Articoli correlati Nel capannone in Brianza tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando: il maxi sequestro della guardia di finanzaProtagonisti i finanzieri, al centro di un'operazione sviluppatasi tra la provincia di Trento e quella di Monza Brianza. Il blitz della Guardia di Finanza. Altra fabbrica clandestina di sigarette caro bionde e produzione fantasmaEra dotata di un impianto completo capace di gestire l’intero ciclo produttivo, dall’essicazione del tabacco al confezionamento dei pacchetti, con... Tutto quello che riguarda Controlli della Finanza Temi più discussi: Traffico internazionale di bionde. Maxi sequestro di sigarette. Controlli della Finanza in città; Operazione borotalco: il traffico di sigarette legato alla mafia Curda; Sequestrati 3200 chili di sigarette di contrabbando: perquisizioni e arresti anche a Napoli. Traffico internazionale di bionde. Maxi sequestro di sigarette. Controlli della Finanza in cittàL’operazione Borotalco ha portato all’arresto di sei indagati. I tabacchi lavorati all’estero transitavano dal porto di Genova. . msn.com Controlli rafforzati in aeroporto, maxi sequestro di sigarette illegaliOperazione della Guardia di Finanza nello scalo di Ciampino. Numerose violazioni accertate e multe elevate per il trasporto illecito di tabacchi ... rainews.it Controlli della guardia di finanza e agenzia delle entrate - facebook.com facebook Attivati i controlli della Guardia di Finanza. #Tg1 Gianpiero Scarpati x.com