Caso Elton Bani | 4 indagati tra omicidio colposo e falso in atto pubblico

Notizia in breve

Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione a un caso di omicidio colposo e falso in atto pubblico. Le indagini si concentrano su divergenze tra i verbali ufficiali e le testimonianze di alcuni vicini. Inoltre, si sta analizzando come la seconda scarica di taser abbia portato all’arresto cardiaco della vittima. Le autorità continuano a verificare le circostanze e le responsabilità legate all’accaduto.