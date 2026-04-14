I coniugi Moretti sono stati iscritti nel registro degli indagati a Roma nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, avvenuta il 31 dicembre in Svizzera. Sono contestati i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. L’iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta in questi minuti e fa parte di un procedimento aperto dai pubblici ministeri romani.

Saranno iscritti in questi minuti sul registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell’ambito dell’inchiesta dei pm di Roma legata al rogo del 31 dicembre a Crans Montana, in Svizzera. I magistrati che indagano sull'incendio hanno disposto in questi minuti l’iscrizione dei due sul registro degli indagati. Nei loro confronti il procuratore Francesco Lo Voi e il pm Stefano Opilio contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. I due, secondo quanto si apprende, non saranno al momento interrogati nella Capitale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma. Contestato anche il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimo

I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti indagati a Roma: tra le accuse disastro e omicidio plurimo colposiLa Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove la notte...