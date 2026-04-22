Caso Gabriele | 4 indagati per omicidio colposo nel centro termale

Le autorità hanno iscritto nel registro degli indagati quattro persone con l’accusa di omicidio colposo riguardo alla morte di Gabriele Petrucci, un bambino di sette anni deceduto lo scorso 18 aprile in un centro termale tra le aree di Suio e Castelforte. Le indagini, che sono state avviate subito dopo il decesso, si sono recentemente approfondite con l’obiettivo di chiarire le cause della tragedia.

Le indagini sulla scomparsa della vita del piccolo Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni deceduto lo scorso sabato 18 aprile in un centro termale tra le zone di Suio e Castelforte, hanno subito un’accelerazione decisiva. La Procura di Cassino ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone riconducibili alla struttura ricettiva dove si è consumato il tragico evento nel pomeriggio dello scorso fine settimana. Il provvedimento, che vede i carabinieri di Formia impegnati sul campo, configura per i quattro soggetti l’accusa di omicidio colposo. Si tratta di un passaggio procedurale necessario per permettere l’esercizio del diritto di difesa, specialmente in vista delle imminenti verifiche tecniche che richiederanno la presenza dei legali durante gli accertamenti irripetibili sui sistemi della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Gabriele: 4 indagati per omicidio colposo nel centro termale Notizie correlate Strage Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma. Contestato anche il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimoSaranno iscritti in questi minuti sul registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell’ambito dell’inchiesta dei pm di Roma legata al... Giovane operaio precipita dal tetto e muore: un iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposoAncora forte l'eco di dolore attorno alla morte di Rayan Lassoued, il giovane di 21 anni deceduto a seguito della caduta dal tetto di un capannone... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso per una battuta sulle pizze d'asporto: la lite, poi i colpi di cacciavite; Omicidio Massa, proseguono indagini. Il 17enne fermato è campione boxe; Bimbo annegato in piscina alle terme, quattro indagati dalla Procura; Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Stasera alle 18.30 sarò ospite nel programma LA STORIA OSCURA canale 122 del DDT condotto daFabio Camillacci e Gabriele Raho. Parleremo del CASO GARLASCO@fanpiùattivi Mettere in evidenza Cusano Media Group - facebook.com facebook Ho conosciuto Gabriele per caso, se non sbaglio su Threads o su Instagram, ricordo anche il giorno e cosa stavo facendo quando mi ha scritto chiedendo di collaborare per una live. Nessuno me lo aveva mai proposto e scrivevo da "indipendente" (in realtà in x.com