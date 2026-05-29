Caso Electrolux e l' allarme per il manifatturiero Marinelli Cisl a Salotto Blu | Azienda inaccettabile serve un rilancio

Francesco Marinelli, segretario della Cisl Romagna, ha commentato il caso Electrolux durante un’intervista a Salotto Blu. Ha definito inaccettabile la situazione dell’azienda e ha sottolineato la necessità di un rilancio. L’intervista, condotta da Mario Russomanno, sarà trasmessa questa sera alle 23 su VideoRegione, canale 99. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni dell’azienda o sui provvedimenti richiesti.

Francesco Marinelli, segretario di Cisl Romagna, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione di VideoRegione che andrà in onda stasera, venerdì, alle 23 sul canale 99. Tema della conversazione, ovviamente, il caso Electrolux, ma non solo.Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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