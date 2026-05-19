Electrolux Urso e Regioni all' azienda | Piano inaccettabile subito ritiro

Lunedì scorso, durante un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è parlato di un nuovo progetto presentato da Electrolux. Le regioni coinvolte e un rappresentante del governo hanno espresso forte dissenso, definendo il piano come inaccettabile. Al termine della riunione, è stata annunciata la richiesta di un ritiro immediato della proposta da parte dell’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Electrolux sulla decisione, mentre il prossimo incontro è fissato per il 25 maggio.

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«Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile. Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all’azienda il suo immediato ritiro». È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, nell’incontro con i rappresentanti delle Regioni sede degli stabilimenti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Electrolux, Urso: Il piano dell'azienda è inaccettabile Sullo stesso argomento Crisi e chiusure in Electrolux. Urso: piano inaccettabiledi Ottavia Firmani "Come mantengo mia figlia? Come faccio con le spese e l’affitto?", si dispera una donna che da 33 anni lavora nello stabilimento... Electrolux, Urso boccia il piano: ‘Inaccettabile’, serve tutela posti? Punti chiave Come potrà il governo evitare il modello di chiusura degli stabilimenti? Perché le norme del Green Deal penalizzano la produzione di... Electrolux: Urso e Regioni all'azienda, 'subito ritiro, chiederemo un nuovo piano'. Al tavolo del 25 maggio la richiesta, 'via i licenziamenti collettivi' #ANSA x.com Electrolux, Urso e le Regioni bocciano il piano: L'azienda lo ritiri subito, ne serve un altro senza licenziamentiROMA - Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile. Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all'azienda il suo immediato ritiro. È quanto dichiarato ... ilgazzettino.it Electrolux: Urso e Regioni all'azienda, 'subito ritiro, chiederemo un nuovo piano'Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile. Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all'azienda il suo immediato ritiro. (ANSA) ... ansa.it