Trump ha effettuato acquisti di titoli prima di firmare un contratto con il Pentagono. Si indaga su come questi investimenti possano essere collegati alla firma del contratto. Sono state individuate trenta operazioni finanziarie nel primo trimestre dell’anno. Le autorità competenti stanno verificando i dettagli di queste operazioni e il possibile collegamento con l’accordo militare. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini.

? Punti chiave Come si collegano gli investimenti di Trump al contratto del Pentagono?. Chi deve indagare sulle trenta operazioni finanziarie del primo trimestre?. Perché Michael Dell ha donato miliardi al fondo Trump accounts?. Quali prove cercherà l'Office of Government Ethics sui conflitti d'interesse?.? In Breve Michael Dell ha donato 6,25 miliardi di dollari al fondo Trump accounts nel 2025.. Trump ha effettuato trenta operazioni finanziarie nel primo trimestre del 2026.. L'Office of Government Ethics indaga sulle tempistiche tra acquisti e contratto Pentagono.. Il contratto quinquennale per software Microsoft vale complessivamente 9,7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Dell: Trump acquista titoli prima del contratto col Pentagono

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